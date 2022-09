Treinverkeer tussen Lelystad en Dronten pas vanaf december hervat

Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt in ieder geval nog tot halverwege december stil. ProRail denkt dat dan pas de schade door de kortsluiting in het hoogspanningsnet is hersteld.

Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt sinds 2 september plat. Die dag kwam bij een grote stroomstoring in Flevoland een hoogspanningskabel van netbeheerder Tennet op een bovenleiding van ProRail terecht, in de buurt van Swifterbant. Ook seinen, kabels in de grond en IT-beveiligingssystemen liepen daarbij schade op.

Over een lengte van zeven kilometer moet alles worden vervangen. Daarna moet alles getest worden om aan de veiligheidseisen te voldoen. "Dat kost tijd", zegt een ProRail-woordvoerder tegen Omroep Flevoland. "Het is een ambitieuze planning en het wordt ontzettend hard werken."

Slag om de arm

De woordvoerder houdt dan ook een slag om de arm voor wat betreft de heropening van het traject. Er bestaat een kans dat half december niet gehaald wordt vanwege schaars materiaal. "We gaan hier creatief naar kijken hoe we dat gaan doen", aldus ProRail.

Tot de treinen weer gaan rijden, zet NS bussen in op het traject tussen Lelystad en Dronten.