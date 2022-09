Westland wil nog steeds geen crisisopvang asielzoekers: 'Geen draagvlak'

Wat het gemeentebestuur in Westland betreft komt er geen crisisnoodopvang voor asielzoekers. "Het draagvlak is er in het Westland niet", zei een meerderheid van de raadsleden gisterenavond tijdens de raadvergadering.

Van de vijftig grootste gemeenten van Nederland, is Westland de enige die de afgelopen twaalf jaar geen asielzoekers heeft opgevangen. Daar probeerden de fracties van D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP gisteren verandering in te brengen.

Ze kwamen tijdens de raadsvergadering met een motie om samen met opvangorganisatie COA te zoeken naar een geschikte locatie binnen de gemeente. Initiatiefnemer Benjamin Hofland (D66) vindt het tijd om actie te ondernemen vanwege de beelden van buiten slapende asielzoekers uit Ter Apel. Ook de afgelopen week sliepen met enige regelmaat mensen buiten.

In heel Nederland worden noodopvanglocaties geopend om de asielzoekers tijdelijk op te vangen. "Het is verdrietig dat wij in dit opzicht achterblijven", aldus Westlandse CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer. "Waar een wil is, is een weg."

'Verkeerd signaal'

Maar dat ging er in bij de andere fracties niet in, meldt Omroep West. Onder andere LPF en Westland Verstandig vonden de motie een verkeerd signaal. Volgens deze partijen zijn de problemen in Ter Apel over hun dieptepunt heen.

De motie werd uiteindelijk verworpen, omdat ook wethouder Barend Rombout van Westland Verstandig het optuigen van een crisisnoodopvang in de gemeente ontraadt. Hij benadrukte dat het ambtelijk apparaat "al druk genoeg is" met de huisvesting van arbeidsmigranten, Oekraïners en statushouders.

Wel vertelde hij dat op het moment onderzocht wordt hoe het Westland op een andere manier kan bijdragen om de druk op de asielketen wat weg te nemen. "We kijken bijvoorbeeld naar hoe de taakopgave van huisvesting van statushouders kan worden versneld."