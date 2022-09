Dick Benschop vertrekt als topman om problemen Schiphol

Dick Benschop vertrekt als bestuursvoorzitter van Schiphol. Hij heeft gisteravond bij de raad van commissarissen zijn functie als President-Directeur & CEO van Royal Schiphol Group ter beschikking gesteld. Hij blijft in functie tot er een opvolger is.

"Er is veel aandacht, en ook kritiek, voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en voor mijn verantwoordelijkheid als ceo", schrijft Benschop in een persbericht. "Ik maak op eigen initiatief plaats om Schiphol de ruimte te geven een nieuwe start te maken. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen."

De afgelopen maanden was er veel kritiek op de luchthaven omdat passagiers te maken kregen met lange rijen en uitvallende vluchten. Dat begon in het voorjaar aan het begin van de meivakantie. Bagagemedewerkers legden massaal het werk neer uit protest tegen het personeelstekort en de hoge werkdruktmdat ze betere werkomstandigheden en meer loon wilden.

Bonus

In de zomermaanden namen de rijen af, nadat de luchthaven een zomerbonus had ingevoerd. Deze maand keerden de problemen terug, nadat de bonus was afgeschaft. Maandag kwam dertien procent van de beveiligers niet opdagen. ""Nu de toeslag er niet meer is, vertrekken ze weer", zei vakbond FNV.

Operationeel directeur van Schiphol Hanne Buis noemde de situatie maandag "waardeloos". Ze sprak de verwachting uit dat de overlast nog de komende "dagen, weken en misschien zelfs maanden" aanhoudt.