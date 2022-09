Dick Benschop vertrekt als topman om problemen Schiphol

De afgelopen maanden was er veel kritiek op de luchthaven omdat passagiers te maken kregen met lange rijen en uitvallende vluchten. Dat begon in het voorjaar aan het begin van de meivakantie. Bagagemedewerkers legden massaal het werk neer uit protest tegen het personeelstekort en de hoge werkdruk. Ook eisten ze betere arbeidsvoorwaarden.

Benschop zegt ook dat Schiphol vandaag of morgen voor de komende weken "nieuwe beperkingen" gaat afkondigen. "Dat is slecht nieuws." Ook zullen nieuwe maatregelen over de beveiliging op Schiphol worden bekendgemaakt.

"Er is veel aandacht, en ook kritiek, voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en voor mijn verantwoordelijkheid als ceo", zegt Benschop in een afscheidsvideo op de site van de luchthaven. "Ik maak op eigen initiatief plaats om Schiphol de ruimte te geven een nieuwe start te maken. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen."

Dick Benschop vertrekt als bestuursvoorzitter van Schiphol. Hij heeft gisteravond bij de raad van commissarissen zijn functie als president-directeur en ceo van Royal Schiphol Group ter beschikking gesteld. Hij blijft in functie tot er een opvolger is.

In de zomer namen de rijen af, onder meer doordat de luchthaven voor het personeel een zomerbonus van 5,25 euro per uur invoerde. Deze maand keerden de problemen terug, nadat de bonus op grotendeels was afgeschaft. Maandag kwam dertien procent van de beveiligers niet opdagen. "Nu de toeslag er niet meer is, vertrekken ze weer", zei vakbond FNV.

Operationeel directeur van Schiphol Hanne Buis noemde de situatie maandag "waardeloos". Ze sprak de verwachting uit dat de overlast nog de komende "dagen, weken en misschien zelfs maanden" aanhoudt.

Klap op de vuurpijl

Marjan Rintel, president-directeur bij KLM zegt in een reactie begrip te hebben voor het besluit van Benschop "gezien de voortdurende chaos." De luchtvaartmaatschappijen hopen dat er snel een opvolger van Benschop gevonden wordt en een oplossing voor de personeelsproblemen.

Barin, de belangenvereniging van luchtvaartmaatschappijen, noemt het vertrek van Benschop een verstandig besluit en een gevolg van falend beleid op de luchthaven. "De verrassing van weer chaos afgelopen maandag geeft aan dat je achter de feiten aanloopt", zegt Barin-voorzitter Marnix Fruitema.

"De nieuwe maatregelen voor oktober zijn een klap op de vuurpijl en gooien het goede imago van Schiphol te grabbel." Schiphol wil dat luchtvaartmaatschappijen in oktober snijden in het aantal vertrekkende passagiers, volgens Barin moeten de passagiersaantallen met 18 procent omlaag.

Vakbond FNV zegt verrast te zijn door het opstappen van Benschop, maar snapt het wel . "De druk op hem was hoog." Tegelijkertijd vindt FNV-bestuurder Joost van Doesburg het vertrek spijtig. "Ik weet niet of aftreden de oplossing van de problemen dichterbij brengt, ik zou zeggen dat optreden eerder leidt tot oplossingen.

Minister Harbers van infrastructuur respecteert het besluit van Benschop. Hij hoopt dat er snel een vervanger komt die orde op zaken stelt.