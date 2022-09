Omgekeerde vlaggen bij werkbezoek koningspaar aan Peel

Koning Willem-Alexander en prinses Máxima zijn bij het begin van een bezoek aan De Peel geconfronteerd met enkele tientallen omgekeerde Nederlandse vlaggen. Ze waren langs de route die het paar volgde neergezet en aan hekken bevestigd.

Er waren ook een paar protestpoppen, meldt Omroep Brabant. De koning en koningin spraken kort met mensen die de vlaggen, die het symbool zijn van de boerenprotesten, hadden meegenomen.

De koning liet weten dat de zorgen van de boeren tijdens het bezoek aan de orde komen, zo meldt het ANP. "We hopen op een goede discussie. We weten wat de problematiek is en we gaan erover praten." Máxima zei dat de situatie voor de boeren vervelend is, maar dat ze hoopt dat uit iets negatiefs iets positiefs kan voortkomen.

Kwetsend

Het werkbezoek aan de Peel staat in het teken van de toekomst van de agrarische sector en het natuurbehoud in de regio. Ook wordt stilgestaan bij de invloed van corona op het gebied dat in 2020 zwaar getroffen werd getroffen door de pandemie. Willem-Alexander en Máxima bezoeken de plaatsen Deurne, Gemert-Bakel en Helmond.

De gemeente Deurne laat weten de zorgen van boeren te erkennen, maar betreurt het dat er omgekeerde vlaggen langs de route hingen. "Wij zien liever andere acties dan een omgekeerde vlag. Dat is een symbool dat anderen kwetst, er zijn andere manieren van demonstreren", zegt een woordvoerder tegen het ANP.