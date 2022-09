'Ouders van niet-Nederlandse afkomst aanzienlijk vaker hard aangepakt bij toeslagenaffaire'

Mensen van buitenlandse afkomst kregen aanzienlijk vaker te maken met een hardere fraudeaanpak van de Belastingdienst dan personen van Nederlandse afkomst. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na analyse van alle aanvragers van kinderopvangtoeslag in de jaren 2014 en 2018, toen het toeslagenschandaal nog niet aan het licht gekomen was.

Zo kregen mensen met een buitenlandse afkomst in 2014 twee keer zo vaak geen automatische toekenning van hun toeslagen van de Belastingdienst als personen met een Nederlandse afkomst. Het label 'grove schuld' werd in dit jaar zelfs zeven keer zo vaak toegekend. In 2018 was dat vijf keer zo veel.

Door die kwalificatie konden deze mensen geen toegang krijgen tot schuldhulp of betalingsregelingen en kregen ze te maken met boetes en inbeslagnames.

Bewijslast omgedraaid

Eerder was al bekend dat processen bij de fiscus discriminerend elementen bevatten en heeft de staatssecretaris dit ook erkend. Door het nieuwe onderzoek is nu meer duidelijk over de effecten van het handelen van de Belastingdienst, namelijk hoeveel groter de kans was om getroffen te worden door een strengere aanpak als je een buitenlandse afkomst hebt.

Een van de gevolgen van deze resultaten is dat de bewijslast in individuele zaken wordt omgedraaid. Daardoor hoeven gedupeerden van de toeslagenaffaire bij het College niet meer aan te tonen dat er sprake was van discriminatie, maar moet de Belastingdienst bewijzen dat dit niet zo is.