Arensman wil bij 'droomploeg' Ineos stappen zetten in het rondewerk

Hij wil de komende jaren - hij tekent een contract tot en met 2024 - bovendien een nog betere klassementsrenner worden. "Ik heb het gevoel dat ik nog steeds stappen kan zetten in het klimmen en in het tijdrijden. Dan is er geen betere ploeg om voor te rijden dan dit team."

Het geheim dat Thymen Arensman vanaf 2023 voor Team Ineos zou rijden, was net zo goed bewaard gebleven als de miljoenennota voor komende Prinsjesdag. Wat de wielerwereld nog niet wist, was waarom het 22-jarige talent Team DSM inruilde voor de Britse sterrenformatie.

Thymen Arensman won tot zijn eigen ongeloof de zwaarste etappe in de Vuelta. De jonge Nederlandse wielrenner blikt terug op die zege, maar kijkt ook naar wat nog komen gaat: "Ik heb nog steeds power in mijn benen." - NOS

Arensman kon kiezen uit verschillende aanbiedingen. "Mijn ouders vroegen me: naar welk team keek je op toen je klein was? Waar droomde je vroeger van? Het antwoord was: Ineos. Ik was altijd al onder de indruk van de manier waarop ze wedstrijden reden."

"De keuze was dus makkelijk gemaakt. Ook vanwege de kennis, de mogelijkheden die je daar hebt en de mensen die er werken, is het de beste keuze op dit moment in mijn carrière." Arensman voegt eraan toe dat hij ook als klassiekerrenner hoopt te groeien. Hij was als belofterenner al eens derde in Parijs-Roubaix.

Maar ook Ineos ziet in de jonge Nederlander vooral een klassementsrenner. "We hebben hem net in de Vuelta bezig gezien. Hij voegt zich bij een grote groep van jonge ronderenners die het fundament van onze sport gaan vormen de komende jaren", zegt sportdirecteur Rod Ellingworth.