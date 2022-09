Oud-coach over AZ-opponent: 'Rapid onderschatte Vaduz, kwam ze duur te staan'

Leuk! Dat schoot er als eerste door het hoofd van Eric Orie, nadat de loting voor de Conference League FC Vaduz en AZ aan elkaar gekoppeld had. "Want met AZ komt er natuurlijk een Nederlandse topvierploeg in de omgeving spelen. Ik denk dat ze dat in Vaduz ook leuk vinden." Orie was dik tien jaar geleden trainer van Fussball Club Vaduz, dat dit seizoen een primeur voor z'n rekening heeft genomen door zich als eerste club uit het 40.000 inwoners tellende Liechtenstein te plaatsen voor een Europacuptoernooi. "Het is natuurlijk een gekkenhuis hier", vertelt de Utrechter, die 'om de hoek' in het Oostenrijkse Dornbirn woont, in Langs de Lijn En Omstreken. "De sociale media staan er helemaal vol van."

Europa League en Conference League bij de NOS De Europa League-wedstrijd Feyenoord-Sturm Graz en Conference League-wedstrijd AZ-FC Vaduz zijn vanaf 18.45 uur bij de NOS te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Samenvattingen zijn vanaf 23.50 uur te zien in het late Journaal op NPO 1. PSV zou in de Europa League op bezoek gaan bij Arsenal, maar dat duel is verplaatst vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

Het bezoek van AZ laat overigens nog even op zich wachten. Vanavond zijn de Alkmaarders juist zelf gastheer voor FC Vaduz, dat de strijd in groep E is begonnen met een 0-0 tegen Apollon Limassol uit Cyprus, terwijl AZ een 1-0 zege boekte bij SK Dnipro-1. Enige profclub Orie, die begin jaren negentig nog een seizoen bij VVV-Venlo in de eredivisie speelde, werkte al een tijdje bij het Oostenrijkse FC Lustenau, toen in april 2010 het in degradatienood verkerende Vaduz bij hem aanklopte. "Ze zaten een beetje in de knel en kwamen bij mij uit om ze nog te redden. Dat lukte: we zijn in de klasse gebleven. Ik heb toen mijn contract verlengd. We zijn nog twee jaar redelijk succesvol geweest."

Eric Orie - NOS

Onder de Nederlandse coach, die de opvolger was van voormalig Duits international Pierre Littbarski, eindigde Vaduz achtereenvolgens als vierde en achtste in de Challenge League, de tweede klasse in Zwitserland. Nee, geen tikfout. "Er zijn in Liechtenstein maar heel weinig clubs en Vaduz is de enige profclub", legt de 54-jarige Orie uit. "Zij mogen in de Zwitserse competitie meespelen. Ze moeten wel altijd entreegeld betalen om mee te kunnen doen. En als ze zouden promoveren, moeten ze ook heel veel tv-geld laten schieten." Wereldrecord Het hoogste niveau in het Zwitserse voetbal bleek maar mondjesmaat weggelegd te zijn voor Vaduz, dat na de eerste kennismaking in 2008 in totaal vijf seizoenen dat genoegen heeft mogen smaken. Dat de club zich toch op het internationale podium mag begeven, dankt de club aan het Liechtensteinse bekertoernooi, dat Vaduz sinds de introductie in 1946 maar liefst 48 keer heeft gewonnen. Een wereldrecord. AZ-trainer Pascal Jansen blikte woensdag vooruit op het duel met FC Vaduz.

AZ-trainer Pascal Jansen en Dani de Wit blikken vooruit op het Conference League-duel met FC Vaduz van donderdag. - NOS

Orie bewaart goede herinneringen aan Vaduz. "Een heel familiaire club. Een kleine club ook, maar goed georganiseerd. Dat kun je ook wel verwachten van clubs in Zwitserland en Oostenrijk", verwijst de oefenmeester naar de landen waartussen Liechtenstein ingeklemd ligt. "De Duitse Gründlichkeit is er natuurlijk aanwezig. Ze hebben een klein, maar wel goed stadion. De infrastructuur is perfect." En het elftal mag er ook best wezen, vindt Orie. "Vaduz heeft gewoon goede spelers. Geen topspelers natuurlijk, maar jongens die bij Zwitserse clubs gespeeld hebben. Bij de grotere clubs ook, maar die het daar net niet gered hebben en dan bij Vaduz uitkomen, maar die wel goed opgeleid zijn bij een van de goede academies in Zwitserland. Je kan dus wel verwachten dat ze een goede pot kunnen spelen." Eerste op UEFA-coëfficiëntenlijst Dat hebben dit seizoen achtereenvolgens het Sloveense FC Koper (0-1 uit, 1-1 thuis), Konyaspor (1-1 thuis, 2-4 uit) en Rapid Wien (1-1 thuis, 0-1 uit), de ploegen die Vaduz trof in de voorronde, al ondervonden. "Rapid heeft ze compleet onderschat en dat is ze duur komen te staan."

Vaduz-speler Tunahan Cicek - EPA