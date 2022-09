Nieuwe ambassadeur voor Nederland goedgekeurd door Senaat VS

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de voordracht van Shefali Razdan Duggal voor de functie van ambassadeur in Nederland. President Biden droeg haar in maart voor als de opvolger van Pete Hoekstra, die door Bidens voorganger Trump was benoemd.

Razdan Duggal (50) is een voorvechter voor vrouwenrechten. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 was ze voorzitter van de vrouwenbeweging die campagne voerde voor Biden. Ze werd geboren in India en kwam op 2-jarige leeftijd naar de VS. Ze woont en werkt in San Francisco.

Wanneer Razdan Duggal naar Nederland komt is nog niet bekend. Het protocol schrijft voor dat ze kort na aankomst op Paleis Noordeinde haar geloofsbrieven zal aanbieden aan de koning.