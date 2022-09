Vanavond op tv: Betalingen aan artsen slecht vindbaar • Diederik Samsom over de energiecrisis

Betalingen uit de medische industrie aan artsen zijn vaak onvindbaar en worden niet volgens de regels opgegeven. Het online register waarin die betalingen moeten worden gemeld, is niet compleet en kampt met gebreken. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van NOS en Nieuwsuur.

Zo wil Diederik Samsom de energiecrisis aanpakken

Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, nu kabinetschef van de Europese Commissie, houdt zich in Brussel bezig met de energietransitie in de EU. Hij heeft een duidelijke visie over hoe Europa de energiecrisis moet beteugelen: grootverbruikers minder laten produceren en de winsten van energiemaatschappijen afromen.

Maar zal dat Europa door de energiecrisis slepen? Vanavond is Diederik Samsom te gast in de uitzending om het plan te bespreken en te reageren op critici die zijn ideeën in twijfel trekken.