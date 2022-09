Politiemedewerker vervolgd voor lekken informatie over Lil Kleine

Een oud-politiemedewerker van de Eenheid Amsterdam wordt vervolgd omdat hij informatie heeft gelekt over rapper Lil Kleine. Hij wordt bovendien verdacht van twee zedenfeiten, schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht. De medewerker (22) was in mei al voor onbeperkte tijd geschorst door de politie.

De politiemedewerker wordt ervan beticht dat hij via Snapchat aan iemand heeft beschreven hoe Lil Kleine, die in februari werd opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn verloofde, de nacht in een politiecel had doorgebracht. Een screenshot van dit Snapchat-gesprek kwam terecht bij het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer, Life of Yvonne, die het publiceerde.

Naar aanleiding hiervan stelde de politie een intern onderzoek in. Daaruit bleek dat de politiemedewerker mogelijk niet alleen de informatie over de rapper naar buiten heeft gebracht, maar ook een poging tot grooming zou hebben gedaan en seksuele beelden aan een minderjarige zou hebben getoond.

Eerste optreden

Het OM noemt overigens de naam van Lil Kleine niet, maar spreekt van "een 27-jarige Amsterdamse artiest" die op zondagavond 13 februari is aangehouden. Het onderzoek in deze zaak loopt nog.

Lil Kleine treedt zaterdag overigens voor het eerst sinds zijn aanhouding weer op, op het Tiktak Festival in Rotterdam.