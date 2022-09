Treinverkeer tussen Breda en Roosendaal langer stil na grote brand

Het treinverkeer tussen Breda en Roosendaal ligt nog tot zeker morgenochtend 07.00 uur stil. De schade die de brand in een goederentrein bij Etten-Leur gisteren veroorzaakte, is zo groot dat de herstelwerkzaamheden langer duren dan verwacht.

"De trein moet in delen worden afgesleept. Pas daarna kan het herstel aan het spoor plaatsvinden", legt ProRail uit. "Over een lengte van een kilometer moeten we draad vernieuwen. Ook bovenleidingsportalen hebben schade opgelopen. Het kost veel tijd om die te herstellen."

De goederentrein vloog gistermiddag in brand nadat een bovenleiding op de trein belandde. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is volgens ProRail nog onduidelijk. De goederentrein vervoerde hybride auto's. Veertig gingen in vlammen op. Er zaten geen reizigers in de trein, meldt Omroep Brabant.