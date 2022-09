2000 gasten verwacht voor uitvaart koningin Elizabeth

Terwijl het Britse publiek afscheid neemt van koningin Elizabeth in Westminster Hall zijn de voorbereidingen voor haar uitvaart, komende maandag, in volle gang. Het wordt een immense logistieke operatie: bij de plechtigheid in Westminster Abbey worden zo'n 2000 binnen- en buitenlandse gasten verwacht, onder wie honderden staatshoofden, regeringsleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders. Met al die wereldleiders op één plek in Londen moeten de Britten een enorme beveiligingsoperatie op touw zetten.

Natuurlijk zijn er vertegenwoordigers van andere Europese vorstenhuizen, zoals koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix, koning Filip en koningin Mathilde van België en koning Felipe en koningin Letizia van Spanje. Ook de vorsten en vorstinnen uit Noorwegen, Zweden, Denemarken en het prinsdom Monaco zijn uitgenodigd.

De Amerikaanse president Biden en zijn vrouw Jill hebben bevestigd dat ze erbij zijn. Bidens voorganger Trump heeft geen uitnodiging gekregen om deel uit te maken van de Amerikaanse delegatie. Wel zouden oud-president Obama en zijn vrouw Michelle op persoonlijke titel zijn uitgenodigd. Of er nog andere Amerikaanse oud-presidenten komen is niet duidelijk.

Bijzondere gasten

Regeringsleiders van landen uit het Gemenebest van Naties, waarvan Elizabeth staatshoofd was, zullen er zijn: premier Albanese van Australië, premier Ardern van Nieuw-Zeeland en premier Trudeau van Canada. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van de voormalige Britse koloniën zoals president Wickremesinghe van Sri Lanka, president Murmu van India en Sheikh Hasina, die al sinds 2009 premier van Bangladesh is.

Bijzondere gasten zijn keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan, voor wie het de eerste buitenlandse reis is sinds ze in functie zijn. Zij zijn dus ook nooit aanwezig geweest bij dergelijke ceremonies.

Of de Chinese leider Xi Jinping is uitgenodigd is niet bekend. Hij bezoekt deze week Kazachstan en Oezbekistan en dat is de eerste keer sinds het uitbreken van de coronapandemie dat hij weer in het buitenland is. Van de Russische president Poetin is wel bekend dat hij geen uitnodiging heeft gekregen.

Niet welkom

Poetin maakt daarmee deel uit van een groep wereldleiders die uitdrukkelijk niet is uitgenodigd. Uit dictatoriaal geregeerde landen als Belarus en Myanmar is niemand welkom, ook niet op diplomatiek niveau. Ook vanuit Syrië, Venezuela en Afghanistan zal niemand aanwezig zijn, officieel omdat het Verenigd Koninkrijk met die landen geen volledige diplomatieke relaties heeft.

Andere landen waarmee de westerse betrekkingen moeizaam zijn, zoals Iran, Noord-Korea en Nicaragua zijn uitgenodigd om hun ambassadeur te sturen.