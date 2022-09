Groenen maakt fraaie 'recordtransfer' naar het Paris Saint-Germain van Martens

Groenen speelde sinds 2019 voor Manchester United, in die tijd lukte het haar niet om met United de Champions League te halen. Drie jaar op rij werd de club vierde in de FA Women's Super League.

PSG daarentegen nam elf jaar geleden voor het eerst deel aan de Champions League, in 2015 en 2017 was de Franse grootmacht verliezend finalist.

Vijftienjarige

Het buitenland is geen onbekend terrein voor Groenen, die in 2011 al een avontuur aanging bij SGS Essen en sindsdien niet meer in Nederland speelde. Na Essen volgden FCR 2001 Duisburg, Chelsea, FFC Frankfurt en Manchester United als werkgevers.

In Duisburg speelde Groenen al twee seizoenen met Martens, die daarna via Zweden in 2017 bij FC Barcelona belandde. In Parijs treffen de twee Oranje-internationals elkaar weer.

PSG begon vorige week met een 2-0 overwinning aan het nieuwe seizoen, Martens scoorde al binnen vijf minuut bij haar debuut voor de club.