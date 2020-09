Hamilton op pole in GP van Toscane, Verstappen start zondag van P3

Lewis Hamilton start zondag van poleposition in de Grand Prix van Toscane. De zesvoudig wereldkampioen was zaterdag op het circuit van Mugello de snelste in de kwalificatie. Voor de Mercedes-rijder is het zijn 95ste pole in zijn loopbaan.

Verstappen derde

Mercedes domineerde de trainingen op het circuit dat nooit eerder voor een grand prix in de Formule 1 werd gebruikt. Max Verstappen was de enige op vrijdag en zaterdag die het Mercedes-duo Hamilton en Valtteri Bottas kon bedreigen, hij nestelde zich op de tweede plek.

De Nederlander van Red Bull redde het zaterdag in de kwalificatie echter niet. Hij moest zowel Hamilton als Bottas laten voorgaan. De verschillen waren echter miniem.