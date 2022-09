Politie waarschuwt voor 'gelblaster-challenge' van TikTok

De politie waarschuwt voor de 'gelblaster-challenge' op TikTok. Deze trend daagt jongeren uit om op voorbijgangers te schieten met automatische speelgoedgeweren. Dat leidt in heel het land tot incidenten.

Gelblasters zijn speelgoedgeweren die worden gevuld met gelballetjes. "De trend is dat mensen worden opgeroepen om andere mensen daarmee te beschieten. Dat zien we steeds meer gebeuren, met alle risico's van dien", vertelt digitaal wijkagent in Almere-Buiten Stefan Jansen aan Omroep Flevoland.

Zo ging het in Lelystad onlangs nog mis toen een groep van 25 jongeren op elkaar schoot en daarbij een voorbijgangster raakte. Haar vriend ging vervolgens met een mes achter de jongeren aan. Ook in Almere ontstond er onlangs een vechtpartij, nadat een boa werd beschoten en de schutter door omstanders werd aangesproken.

'Net echte vuurwapens'

De speelgoedgeweren kunnen niet alleen verwondingen veroorzaken, ze kunnen ook de politie op het verkeerde been zetten. "Heel veel van die gelblasters lijken op echte vuurwapens", zegt Jansen. Als de politie een melding krijgt gaan zij daaropaf met het idee dat er een echt wapen gebruikt wordt: "Dat betekent dat wij ook onze vuurwapens trekken".

In Rotterdam heeft de politie hierdoor al eens een waarschuwingsschot moeten lossen. Eerder deze zomer rukte ook de politie in Breda uit voor een melding van een schietpartij, net als in Haarlemmermeer, in Middelburg en in Utrecht.

Het NOS Jeugdjournaal maakte eerder al een reportage over de rage: