Vrouw opgepakt in Zuid-Korea vanwege vondst lichaamsdelen in Nieuw-Zeeland

Een 42-jarige vrouw is in Zuid-Korea gearresteerd vanwege haar mogelijke rol bij de dood van twee kinderen in Nieuw-Zeeland. Meerdere lichaamsdelen van de kinderen werden in augustus in koffers in Auckland aangetroffen.

De vrouw is op verzoek van de Nieuw-Zeelandse politie aangehouden in de stad Ulsan en naar de hoofdstad Seoel gebracht. Ze werd geboren in Zuid-Korea en verhuisde later naar Nieuw-Zeeland, waar ze uiteindelijk de Nieuw-Zeelandse nationaliteit kreeg. In 2018 verhuisde ze terug naar het Aziatische land.

De Zuid-Koreaanse politie wil niet zeggen of de vrouw de moeder is van de gevonden kinderen. Ze werd al geruime tijd gezocht, aangenomen wordt dat zij zich in het appartement in Ulsan had verstopt. Een rechter in Seoul bepaalt op een later moment of zij mag worden uitgeleverd aan Nieuw-Zeeland. De kans dat dat wordt toegestaan is groot.

Inhoud van opslagbox gekocht

De lichaamsdelen van de kinderen werden gevonden door een gezin dat de inhoud van een opslagbox had gekocht. Daarbij zaten ook de koffers met daarin menselijke resten. Volgens de politie waren de kinderen tussen de vijf en tien jaar oud en waren ze al enkele jaren dood.

De koffers lagen al ten minste drie of vier jaar in de opslag. De familie ontdekte de lichaamsdelen pas toen de koffers thuis werden geopend, omdat voorafgaand aan de koop de inhoud niet mocht worden bekeken. Ze hebben verder niets met de dood van de kinderen te maken.