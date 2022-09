De aanvoerdersband als signaal; Feyenoord en Kökcü verwachten veel van elkaar

Het kan beter en het moet beter. Feyenoord mag thuis tegen Sturm Graz eigenlijk geen misstap begaan, om goede kansen te houden op overwintering in de Europa League. En met de aanvoerdersband voor Orkun Kökcü geeft trainer Arne Slot tijdens deze belangrijke fase voor de club in meerdere opzichten een signaal af. Kökcü (21) kreeg begin deze maand de band na het vertrek van Jens Toornstra naar FC Utrecht. "Mooi dat de aanvoerder een zelf opgeleide speler is", vond Slot. Maar er zat meer achter deze keuze. "Ikzelf had wel een lastige voorbereiding van het seizoen", vertelde Kökcü na de zege op Sparta Rotterdam van afgelopen zondag. Door een blessure kende hij een valse start. Toen hij in de derby de score had geopend, reageerde hij getergd. Meteen op de proef gesteld Kökcü was meteen op de proef gesteld in zijn nieuwe rol. Bij Go Ahead Eagles ontsnapte Feyenoord nog na een slap begin (3-4), maar het eerste Europese optreden sinds de Conference League-finale werd een fiasco, met een kansloze nederlaag tegen Lazio (4-2). "Zeker", antwoordde Kökcü op de vraag of die klap hard aankwam. "Je wilt Europees goed beginnen. We hadden er wel iets meer van verwacht." Arne Slot blikt vooruit op de wedstrijd tegen Sturm Graz:

Trainer Arne Slot in gesprek met verslaggever Bert Maalderink in aanloop naar het Europa League-duel met Sturm Graz. - NOS

Slot draaide de situatie na die deceptie om. Niet de wedstrijd tegen het sterke Lazio was een meetmoment voor zijn elftal, maar juist de reactie die getoond werd in de wedstrijd daarna. Tevreden zag hij hoe Sparta probleemloos aan de kant werd geschoven (3-0). En ook de begeerde Kökcü, één van de weinige basiskrachten die tijdens de hectische transferperiode gewoon bij Feyenoord bleef, mag de lat van Slot wel wat hoger leggen. Volgende stap voor Kökcü "Orkun is een geweldige speler en heeft een ontzettend goed seizoen gehad", oordeelde Slot over het afgelopen jaar, dat met het aanvoerderschap een logisch vervolg krijgt. "Ik denk ook dat het goed is voor zijn ontwikkeling, dat hij daarin een volgende stap kan zetten." In een leidende rol moet Kökcü ook de rust bewaren bij Feyenoord, dat met al zijn nieuwelingen nog tijd nodig heeft om als team te groeien. "Sturm Graz heeft een hele agressieve manier van druk zetten. Daardoor verwacht ik weinig rust in de wedstrijd. Het zal heen en weer gaan", voorspelde de middenvelder. En zondag wacht PSV alweer in de eredivisie. Kökcü was gevleid door alle interesse, maar had de knop voor dit seizoen al snel weer omgezet om met Feyenoord verder te bouwen aan een nieuwe ploeg met nieuwe doelen. "Het geeft ook energie om nog meer uit jezelf uit te halen en jezelf nog meer te ontwikkelen."