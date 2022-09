Monumentale boom in Eindhoven gered na brand dankzij nieuwe techniek

Een monumentale boom in Eindhoven, die eind juli door brand flinke schade opliep, kan gered worden dankzij een bijzondere Amerikaanse techniek. Sterke scheuten die rondom de boom uit de grond zijn gekomen, gaan de verkoolde stam in de toekomst ondersteunen.

Ton Stokwielder van Stichting de Wereldboom presenteerde gisteren de veelbelovende resultaten. "Op drie plekken rondom de stam van de boom zijn er dertig krachtige scheuten uit de grond gekomen", vertelt hij. Een scheut is een stengel met daaraan bladeren, een soort babyboompje.

De stam en een gedeelte van de schors van de 262 jaar oude plataan raakten zwaar beschadigd door een brand in natuurgebied Het Wasven. Drie tieners werden enkele dagen later aangehouden op verdenking van brandstichting.

Vlechtwerk

De scheuten gaan ervoor zorgen dat de boom het overleeft. "We gebruiken ze om een vlechtwerk rondom de stam te maken. Uiteindelijk is het idee dat deze scheuten de oude stam gaan ondersteunen. Over dertig jaar gaat de stam namelijk rotten. Dan zouden die scheuten de stam moeten dragen."

In California werd de techniek eerder al eens toegepast. Stokwielder ziet de boom in de VS dan ook als een "mentorboom" die laat zien hoe het moet.

Bijzondere betekenis

Het gaat nog wel even duren voor ze kunnen beginnen met het vlechten, merkt hij op. "We willen hem eerst even flink boosten. Over een jaar zullen we de boom al een beetje sturen, maar het echte vlechten zal nog twee tot vijf jaar duren", zegt hij tegen Omroep Brabant.

De boom, een plataan, staat bekend onder de naam de Gevlekte Zuiderling en is een van de oudste bomen van Nederland. De woudreus had voor veel bomenliefhebbers en omwonenden een bijzondere betekenis, als plek om te trouwen en rouwen. Buurtbewoners zamelden 11.000 euro in om de boom te redden.