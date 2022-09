Vluchtelingenwerk in kort geding: 'Staat en COA talmen al een jaar'

Er is een "rechterlijke stok achter de deur" nodig om de asielcrisis te bedwingen. Dat zei Vluchtelingenwerk vandaag in het kort geding dat de organisatie had aangespannen tegen de Nederlandse Staat en asielopvangorganisatie COA. Volgens Vluchtelingenwerk wordt er "nu al een jaar getalmd" en moet de rechter ingrijpen om het kabinet aan de wettelijke richtlijnen te houden.

Met de rechtsgang wil de vluchtelingenorganisatie een "menswaardige" opvang van asielzoekers afdwingen die voldoet aan de Europese normen. Vluchtelingenwerk eist onder meer dat asielzoekers in opvanglocaties voor 1 oktober een afsluitbare slaapkamer hebben en vrije toegang tot sanitaire voorzieningen.

Ook wil Vluchtelingenwerk dat de Staat en het COA alle asielzoekers in Nederland gelijk behandelen. Volgens de organisatie is er nu een verschil in aanpak tussen de opvang van Oekraïense vluchtelingen en degenen uit andere landen.

Asielplan

Het kort geding volgt op maandenlange problemen in met name het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar alle asielzoekers in Nederland zich aan het begin van hun procedure moeten laten registreren. Vanwege drukte daar hebben velen noodgedwongen op een stoel of buiten geslapen.

Nadat Vluchtelingenwerk de rechtsgang begin augustus had aangekondigd, is het kabinet wel met een plan gekomen om de asielcrisis te bedwingen. Inmiddels is een nieuwe tijdelijke opvanglocatie geopend in Zoutkamp, waar asielzoekers hun procedure in Ter Apel kunnen afwachten. Op andere plekken in het land zijn extra noodopvanglocaties geopend.

Sneller handelen

Volgens Vluchtelingenwerk zijn deze maatregelen weliswaar een stap in de goede richting, maar bieden ze geen permanente oplossing voor de opvangproblemen.

"Het akkoord geeft geen garantie dat de crisis wordt opgelost op een manier die voldoet aan de wettelijke normen", zei de verdediging van de vluchtelingenorganisatie vandaag in de rechtbank. "Het is nog volstrekt onduidelijk wanneer we weer asielopvang hebben die aan die eisen voldoet."

Volgens Vluchtelingenwerk moet het kabinet veel sneller handelen. De organisatie noemt in dit verband de wet waar staatssecretaris Van der Burg aan werkt, die gemeenten medeverantwoordelijk moet maken voor het leveren van opvanglocaties voor asielzoekers. Van der Burg wil dat die wet op 1 januari 2023 ingaat, maar volgens Vluchtelingenwerk kan dat veel sneller.

"In de coronasituatie kon zoiets binnen enkele dagen", aldus de organisatie in de rechtbank. Volgens Vluchtelingenwerk is er voldoende leegstand in Nederland om op korte termijn tienduizenden opvangplekken te realiseren in gemeenten.

Opstartproblemen

De landsadvocaat zei tijdens het kort geding dat de overheid asielzoekers op dit moment niet de opvang kan bieden die ze normaal gesproken wel kan bieden. "De staatssecretaris heeft de situatie in Ter Apel diverse malen schrijnend genoemd en werkt op alle fronten aan oplossingen. Maar er is niet een kaarsrechte weg naar oplossingen op de korte termijn."

Volgens de advocaat van de Nederlandse Staat is hard gewerkt aan het creëren voldoende slaapplekken, en is dat op sommige plekken gepaard gegaan met "opstartproblemen", zoals weinig sanitair en eenzijdige maaltijden. Maar inmiddels is de situatie in de crisisnoodopvang "iets aangenamer", zei ze.

