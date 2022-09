Rechtbank buigt zich over kort geding Vluchtelingenwerk over humane asielopvang

Ook wil Vluchtelingenwerk dat de Staat en het COA alle asielzoekers in Nederland gelijk behandelen. Volgens de organisatie is er nu een verschil in aanpak tussen de opvang van Oekraïense vluchtelingen en degenen uit andere landen.

Vluchtelingenwerk eist dat de asielopvang uiterlijk op 1 oktober aan de Europese standaarden voldoet. Eerder zei voorzitter Frank Candel dat de opvang "structureel door de humanitaire ondergrens" is gezakt. De organisatie noemt in de dagvaarding meerdere voorbeelden, waaronder een gebrek aan privacy en sanitaire voorzieningen.

Het kort geding volgt op maandenlange problemen in met name het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar alle asielzoekers in Nederland zich aan het begin van hun procedure moeten laten registreren. Vanwege drukte daar hebben velen noodgedwongen op een stoel of buiten geslapen.

Nadat Vluchtelingenwerk de rechtsgang begin augustus had aangekondigd, is het kabinet wel met een plan gekomen om de asielcrisis te bedwingen. Inmiddels is een nieuwe tijdelijke opvanglocatie geopend in Zoutkamp, waar asielzoekers hun procedure in Ter Apel kunnen afwachten. Op andere plekken in het land zijn extra noodopvanglocaties geopend.

Volgens Vluchtelingenwerk zijn deze maatregelen weliswaar een stap in de goede richting, maar bieden ze geen permanente oplossing voor de opvangproblemen. "Capaciteit betekent nog geen kwaliteit", zei de organisatie meteen al.

Niet ontvankelijk

De Staat en het COA hebben volgens de rechtbank al schriftelijk gereageerd op het kort geding. Zij vinden dat de zaak niet bij de civiele rechter thuishoort, maar bij de bestuursrechter.

Daarom zou de Haagse rechtbank Vluchtelingenwerk vandaag niet ontvankelijk moeten verklaren of in ieder geval de eisen van de organisatie moeten afwijzen, vinden beide gedaagden.