Shell-topman Van Beurden vertrekt, Canadees Sawan opvolger

Topman Ben van Beurden vertrekt eind dit jaar bij Shell. Hij wordt opgevolgd door de Canadees Wael Sawan, al 25 jaar in dienst bij het Britse olie- en gasbedrijf en het huidige hoofd van de vloeibare gasdivisie en hernieuwbare energietak. Er werd al maanden gezinspeeld op het vertrek van Van Beurden en ook de naam van zijn opvolger Sawan (48 jaar) zong al rond.

De 64-jarige Van Beurden is een van de langst zittende ceo's van Shell. Hij werkt sinds 1983 bij het concern en werd er in 2014 bestuursvoorzitter. Onder zijn leiding ging Shell zich naast olie ook bezighouden met vloeibaar gas, middels de aankoop van het Britse gasbedrijf BG voor 45 miljard euro.

Shell formuleerde ook klimaatplannen om de uitstoot van CO2 aan te pakken. In 2021 oordeelde de rechter in Den Haag dat Shell wereldwijd de verantwoordelijkheid heeft om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen. Het bedrijf verloor de zaak van onder meer Milieudefensie.

Dividend

Tijdens de coronacrisis in 2020 werd Shell hard geraakt door de wegvallende vraag naar olie en gas en de instortende olieprijs. Het bedrijf leed een miljardenverlies en was gedwongen om voor het eerst in zijn geschiedenis het dividend te verlagen, een hele pijnlijke beslissing.

Onder Van Beurden werd Shell in 2021 een volledig Brits bedrijf en verhuisde het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf had door de Brits-Nederlandse nationaliteit een complexe bestuursstructuur met twee soorten aandelen en wilde vereenvoudiging. Onenigheid over de Nederlandse dividendbelasting gaf de doorslag voor de keuze voor het Verenigd Koninkrijk.

Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne trok Shell zich ook volledig terug uit Rusland en deed de grote gasbelangen van de hand. Shell was decennialang een grote investeerder in de Russische gasindustrie.

Van Beurden laat Shell straks achter zich tegen ongeveer dezelfde beurskoers als bij zijn aantreden, met onderweg stevige pieken en diepe dalen.