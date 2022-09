Britten trekken hele nacht langs kist van koningin Elizabeth

In Londen is het de hele nacht druk geweest in Westminster Hall, de plek waar de overleden koningin Elizabeth ligt opgebaard. Buiten staan nog tienduizenden mensen te wachten, velen hebben het ervoor over om urenlang in de rij te staan. Het is een gemêleerd publiek: er zijn ouderen en jongeren, burgers en militairen en sommigen hebben hun baby bij zich. Velen staan een moment stil en buigen hun hoofd als ze de kist passeren, sommigen huilen. "Het was een zeer emotionele ervaring", zegt Rita Byford uit Londen tegen persbureau AP. "Het was bijna surrealistisch. We hebben iets van zes of zeven uur gewacht, en het was zo snel voorbij. Maar binnen was het heel bijzonder. Het was heel rustig en je kon niet anders dan emotioneel worden. We hebben allemaal een bijzondere band met haar. Het is alsof we onze grootmoeder zijn verloren. Ze is deel van onze identiteit." Mensen kunnen er aan twee kanten langs lopen:

Bij Westminster Hall in Londen stond vannacht een kilometers lange rij mensen voor de baar van koningin Elizabeth. Even verderop werd, ook in het holst van de nacht, met muziek en marsen geoefend voor de uitvaart zaterdag. - NOS

De kist staat op een platform op een katafalk die is bedekt met een purperen doek. Op de kist is de koninklijke standaard gedrapeerd en daarbovenop ligt de keizerskroon die Elizabeth droeg bij haar kroning in 1953, naast een bloemenkrans. "Ik kreeg een brok in mijn keel", bekent de 72-jarige Kenneth Taylor uit Reading, die samen met een buurman de vorige nacht in een tent heeft doorgebracht om er zeker van te zijn dat hij afscheid kon nemen. "We zijn een bijzonder mens verloren. Ze heeft dit land zo standvastig en onwankelbaar gediend. Ze was wat ik de koningin der koninginnen zou willen noemen."

Afbeelding ter illustratie - AFP

De erewacht is in handen van vier leden van de Coldstream Guards, de mannen met de karakteristieke zwarte helmen van berenbont die met gebogen hoofd bij de vier hoeken van de kist staan. Ook staan er 'Beefeaters,' de wachters die normaal gesproken posten bij de Tower of London. Aan het eind van de avond viel een van de wachters flauw. De man wiebelde kort en viel vervolgens voorover op de stenen vloer. Hoewel hulpverleners die met een brancard toesnelden niet nodig waren, werd hij even later toch weggevoerd voor controle. Het is onduidelijk of hij verwondingen heeft opgelopen door zijn val. De BBC legt na de val de livestream van het afscheid kort stil:

De man viel van de verhoging af op een moment dat de wacht gewisseld werd. Hij werd door toegesnelde collega's lopend afgevoerd. Hoe het met hem is, is onbekend. Het fragment is zonder geluid. - NOS