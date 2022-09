Britten trekken hele nacht langs kist met overschot koningin Elizabeth

In Londen is het de hele nacht druk geweest in Westminster Hall, de plek waar de overleden koningin Elizabeth ligt opgebaard. Buiten staan nog tienduizenden mensen te wachten, velen hebben het ervoor over om urenlang in de rij te staan. Het is een gemêleerd publiek: er zijn ouderen en jongeren, burgers en militairen en sommigen hebben hun baby bij zich. Velen staan een moment stil en buigen hun hoofd als ze de kist passeren, sommigen huilen. "Het was een zeer emotionele ervaring", zegt Rita Byford uit Londen tegen persbureau AP. "Het was bijna surrealistisch. We hebben iets van zes of zeven uur gewacht, en het was zo snel voorbij. Maar binnen was het heel bijzonder. Het was heel rustig en je kon niet anders dan emotioneel worden. We hebben allemaal een bijzondere band met haar. Het is alsof we onze grootmoeder zijn verloren. Ze is deel van onze identiteit." Mensen kunnen er aan twee kanten langs lopen:

Bij Westminster Hall in Londen stond vannacht een kilometers lange rij mensen voor de baar van koningin Elizabeth. Even verderop werd, ook in het holst van de nacht, met muziek en marsen geoefend voor de uitvaart zaterdag. - NOS