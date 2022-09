Oprichter geeft kledingmerk Patagonia weg om klimaatverandering te bestrijden

De oprichter van het kledingmerk Patagonia en zijn familie hebben het bedrijf weggegeven zodat alle toekomstige winst naar de strijd tegen klimaatverandering kan gaan.

Het eigenaarschap van het bedrijf, dat naar schatting zo'n 3 miljard euro waard is, wordt voor een klein deel ondergebracht in een zogenoemde behoorfonds en voor een ander deel in een non-profitorganisatie. Op deze manier kan alle winst ten goede komen aan de strijd tegen klimaatverandering, zegt oprichter Yvon Chouinard. Het bedrijf maakt naar schatting zo'n 100 miljoen euro per jaar winst.

"Ik wist niet wat ik met het bedrijf moest doen, omdat ik nooit een bedrijf wilde hebben", zegt de eigenaar in een interview met The New York Times. "Ik heb nooit een zakenman willen worden. Als ik nu zou sterven, blijft het bedrijf het juiste doen en hoef ik daar niet betrokken bij te zijn."

Kinderen blijven in dienst bij bedrijf

Volgens de bank die de familie hielp is er geen enkele sprake van dat de familie van deze constructie profiteert. Uit de transactie kan geen belastingvoordeel gehaald worden en voor de overdracht aan de trust moet de familie 17,5 miljoen euro belasting betalen.

Patagonia werd in 1973 opgericht door fervent bergbekimmer Chouinard, die ondanks de groeiende waarde van het merk een relatief bescheiden leven bleef leiden. Hij draagt meestal oude kleren, rijdt rond in een oude auto en heeft geen mobiele telefoon of computer.

De kinderen van de oprichter blijven in dienst van Patagonia, maar de familie ontvangt in de toekomst geen winst van het bedrijf meer.