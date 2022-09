Russische raketten treffen stuwdam in geboortestad van Zelensky

Volgens Oekraïne wilde Rusland wraak nemen voor de recente Oekraïense successen in de regio Charkov. Kryvy Rih telt 600.000 inwoners en is de geboortestad van de Oekraïense president Zelensky.

In de stad Kryvy Rih in het zuiden van Oekraïne is een stuwdam getroffen door acht Russische kruisraketten. Het pompstation is beschadigd en door gaten die zijn ontstaan stroomt 100 kubieke meter water per seconde in de achterliggende rivier. Het water stijgt daar gevaarlijk snel, zeggen de autoriteiten. Inwoners van 22 straten in Kryvy Rih kregen het advies te vertrekken.

Dit is waarom Rusland de oorlog zal verliezen, zei president Zelensky in een videobericht op sociale media. - NOS

Volgens Zelensky heeft Oekraïne in de regio Charkov sinds 6 september 8000 vierkante kilometer op Rusland heroverd. Het Britse ministerie van Defensie zegt in zijn dagelijkse update dat het Oekraïense leger zijn posities in bevrijd gebied heeft versterkt. De Russen hebben zich grotendeels teruggetrokken op het ongeveer 25 kilometer brede gebied tussen de Oskil-rivier en de grens met Rusland.

Zelensky bracht gisteren een onverwachts bezoek aan het recent bevrijde gebied. Tussen de zwartgeblakerde gebouwen en de door raketinslagen vernielde straten van de stad Izjoem zong hij het volkslied.

Inwoners van Izjoem zeiden tegen internationale media dat ze een helse tijd hadden doorgemaakt en dat ze moe waren. Ook kijken ze bezorgd naar de komende winter en de dreiging die van Rusland uitgaat. "Het is overleven. Er is geen licht, geen gas, geen water. We koken op kampvuren, dat is hoe we leven", zei een 43-jarige moeder tegen persbureau Reuters. "Het belangrijkste is dat de kinderen in leven zijn."

Terug in Kiev was de auto van Zelensky betrokken bij een verkeersongeluk. Zijn auto botste met een andere auto. De bestuurder daarvan is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zelensky liep volgens zijn woordvoerder geen ernstige verwondingen op.