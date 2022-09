Betalingen van medische industrie aan artsen slecht vindbaar

Door Siebe Sietsma, Anna Pruis en Sjoerd Mouissie (onderzoeksredactie NOS en Nieuwsuur)

Betalingen uit de medische industrie aan artsen zijn vaak onvindbaar en worden niet volgens de regels opgegeven. Het online register waarin die betalingen moeten worden gemeld, is niet compleet en kampt met gebreken. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Minister Kuipers van Volksgezondheid meldde de Tweede Kamer begin dit jaar juist dat het Transparantieregister en zelfregulering van artsen, ziekenhuizen en de medische industrie goed zou werken. 70.000 euro voor adviesklussen Het zogeheten Transparantieregister Zorg werd in 2012 opgericht om helderheid te scheppen over de commerciële belangen tussen farmaceutische bedrijven en artsen. In 2015 sloten ook de leveranciers van medische hulpmiddelen zich aan bij het register. Patiënten zouden via het register makkelijk moeten kunnen checken of hun dokter bijvoorbeeld betalingen ontvangt van een farmaceut. Maar dat lukt niet altijd. Een voorbeeld: een hartchirurg van het Rotterdamse Erasmus MC krijgt bijna 70.000 euro uitbetaald voor adviesklussen voor Biotronik, leverancier van medische hulpmiddelen. Dat bedrijf levert ook apparatuur aan het ziekenhuis. Om mogelijke beïnvloeding door Biotronik zichtbaar te maken, zou de betaling op de naam van de arts vermeld moeten worden in het Transparantieregister Zorg. Maar dat is niet het geval: de betalingen zijn door Biotronik op naam van zijn privébedrijf gezet. Doordat de buitenwereld dat bedrijf niet kent, zijn de betalingen praktisch onvindbaar. Aangetekende brief De arts en het ziekenhuis erkennen dat de betalingen niet altijd volgens de regels vermeld zijn maar benadrukken dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Biotronik reageert niet op telefoontjes, berichten via LinkedIn en een aangetekende brief. De onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur vond honderden betalingen aan bedrijven van individuele artsen die zo onvindbaar zijn. In totaal gaat het om 14 miljoen euro in drie jaar tijd.

In 2009 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van PvdA, GroenLinks en VVD om via wetgeving de financiële banden tussen farmaceutische bedrijven en artsen vast te leggen. Aanleiding was onder meer de ophef rond viroloog Ab Osterhaus tijdens de Mexicaanse griepepidemie. Hij prees een griepvaccin aan van een bedrijf waar hij zelf ook aandelen in had. In 2012 werd daarop het Transparantieregister Zorg gelanceerd, maar dat voldeed niet helemaal aan de motie: het melden van financiële relaties werd niet geregeld via wetgeving, maar door zelfregulering. De PvdA heeft een initiatiefwet ingediend om het vermelden van de relaties alsnog wettelijk verplicht te maken.