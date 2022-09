Wekdienst 15/9: Kort geding Vluchtelingenwerk tegen COA en Rijk • Xi ontmoet Poetin

Goedemorgen! Vandaag dient een kort geding van Vluchtelingenwerk tegen het COA en het Rijk, en de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin treffen elkaar in Oezbekistan.

We beginnen met het weer: Het wordt grotendeels bewolkt, de zon komt soms door en met name in het noorden en de kustprovincies kunnen een paar buien vallen. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind.