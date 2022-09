'Rwanda bedreigt vluchtelingen in Nederland'

Politieke vluchtelingen uit Rwanda zeggen dat ze in ons land door de Rwandese geheime dienst worden geïntimideerd en bedreigd. Dat meldt het onderzoeksprogramma Zembla in een uitzending die vanavond te zien is op NPO2.

Vluchtelingen zeggen op straat te worden gevolgd of anonieme telefoontjes te ontvangen. Uit het onderzoek van Zembla blijkt dat in minstens drie gevallen aangifte is gedaan bij de politie. Een van deze zaken betrof een serieuze aanwijzing voor een aanslag op een Rwandese oppositieleider in Nederland.

De Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) zegt slechts één melding te hebben gekregen die gerelateerd is aan Rwandese inmenging in Nederland. Volgens de NCTV vormt Rwanda geen acute en pregnante dreiging.

'Land dat tegenstanders liquideert'

Sommige buitenlandse veiligheidsdiensten beschouwen de Rwandese activiteiten in Europa wel als een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid. In België bijvoorbeeld staat Rwanda bekend als een land dat, net als bijvoorbeeld Rusland en Iran, tegenstanders in de gaten houdt en soms probeert te liquideren.

Ook mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat Rwanda in landen als Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en België opposanten en critici bespioneert, intimideert en soms probeert te vermoorden.

In minstens één geval waren er de afgelopen 15 jaar aanwijzingen dat het Rwandese regime een tegenstander in Nederland om het leven wilde brengen. Het gaat om oppositiepolitica Victoire Ingabire. Haar dochter Raissa Ujezena zegt tegen Zembla dat de familie in 2008 een tip kreeg, "afkomstig van iemand binnen de Rwandese

ambassade in Den Haag", dat het regime Ingabire wilde doden.

Belaagd door beveiligers

Victoire Ingabire keerde na zestien jaar in Nederland in 2010 terug naar Rwanda om zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap. Daar werd ze opgepakt en veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, omdat ze volgens het regime de genocide van 1994 had ontkend. Inmiddels heeft ze gratie gekregen maar mag ze het land niet verlaten.

Een Rwandese vluchteling zegt in 2020 te zijn gevolgd en geobserveerd door Rwandees overheidspersoneel. Een Vlaamse tv-journalist vertelt aan Zembla te zijn bedreigd toen de Rwandese president Kagame in 2015 in Nederland op bezoek was. Bij dat bezoek werden ook demonstranten naar eigen zeggen belaagd door beveiligers van de president, mishandeld en van hun telefoons beroofd.

In een reactie aan Zembla verwerpt de Rwandese ambassade in Den Haag de beschuldigingen over bedreigingen en intimidatie. De politie zegt geen informatie te kunnen geven over de verschillende aangiftes omwille van privacy.