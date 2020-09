Arsenal opent Premier League met simpele zege op Fulham

Arsenal is het nieuwe Premier League-seizoen uitstekend begonnen. Op bezoek bij stadgenoot Fulham, dat vorig seizoen promoveerde, won Arsenal met 3-0.

Zowel Arsenal als Fulham stond kort geleden juichend in een leeg Wembley. Arsenal poetste een teleurstellend seizoen weg met een fraaie zege op Manchester City in de finale van de FA Cup en was twee weken geleden ook te sterk voor kampioen Liverpool in de strijd om het Charity Shield.

Het hoogtepunt voor Fulham was ongetwijfeld de zwaarbevochten zege op Brentford in de finale van de play-offs om een plek in de Premier League. Dankzij de 2-1 zege (na verlengingen) mocht de Londense club 180 miljoen euro aan televisiegelden bijschrijven.

Een deel daarvan werd overgemaakt naar Frankrijk voor Kenny Tete (Olympique Lyonnais, 3 miljoen euro) en doelman Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain, huur). Aréola begon zaterdag op de bank, Tete zat nog niet bij de selectie.