Poetin ontmoet Xi, kan Rusland nog rekenen op vriend China?

China stelt zich tot nu toe stilzwijgend op als het gaat om de oorlog in Oekraïne en houdt zich grotendeels aan de internationale sancties tegen Rusland. Het is de eerste keer dat beide leiders elkaar ontmoeten sinds de Russische inval in Oekraïne. Poetin hoopt China in zijn kamp te krijgen om duidelijk te maken dat hij niet alleen staat. Maar voor de Chinezen is de moeizame strijd van de Russen in Oekraïne wellicht een uitgelezen kans om de grip op Poetin te vergroten.

Publiekelijke steun van China aan Rusland heeft namelijk risico's. "China wil het Westen geen reden geven om te kunnen zeggen: China steunt Rusland in de oorlog tegen Oekraïne."

China zal de boel zeker niet op de spits willen drijven, verwacht ook Van der Togt. "Dat heeft te maken met een groter gezamenlijke belang van de twee landen: de dominantie en invloed van de VS op het wereldtoneel terugdringen en bemoeienis van buiten met hun interne situatie en mensenrechten blokkeren."

En dan zijn er nog risico's voor de Chinese economie als Chinese bedrijven getroffen worden door Amerikaanse sancties, wanneer zij Rusland helpen de sancties te ontduiken. Uiteindelijk zijn de Chinese financiële belangen in de VS vele malen groter dan die in Rusland. "Chinese bedrijven zijn dus heel voorzichtig bij het zakendoen met Rusland", zegt Van der Togt.

Harde keuzes

Tegelijkertijd ziet het Westen iedere stap die Xi zet al snel als steun, denkt Dams. "Mijn voorspelling is dat Xi tijdens de bijeenkomst niet met een spannend statement zal komen. Het spannende van de bijeenkomst zit in het feit dat China weer in staat is om harde keuzes uit te stellen."

Dams vermoedt dat Peking op de achtergrond wel werkt aan eindscenario's, waarbij rekening wordt gehouden met een slechte afloop voor Poetin. "In China zien ze ook wel dat het niet goed gaat met de Russen in Oekraïne. Ze zullen bekijken welk voordeel ze kunnen halen uit de zwakke positie van Rusland, bijvoorbeeld door ze in te lijven in de Chinese economie."