Jury verklaart R. Kelly schuldig in nieuwe misbruikzaak

Een jury in de rechtszaak tegen R. Kelly in Chicago heeft de zanger schuldig bevonden aan verschillende kinderporno-aanklachten. Hij werd vrijgesproken van het belemmeren van de rechtsgang.

Robert Sylvester Kelly (55) wordt al sinds de jaren 90 beschuldigd van (kinder)misbruik en zit sinds 2019 vast. In juni werd hij in New York al veroordeeld voor het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Hij kreeg daarvoor 30 jaar celstraf opgelegd. De nieuwe straf die de federale rechter in de zaak in Chicago na het oordeel van de jury zal opleggen komt daar bovenop.

In Chicago stond Kelly terecht voor 13 vergrijpen waaronder het produceren van kinderporno, het verleiden van minderjarigen tot seks en het belemmeren van de rechtsgang in een eerdere rechtszaak in 2008. Aan zes van die aanklachten is hij nu schuldig bevonden.

14-jarig meisje misbruikt

In de zaak stond een video centraal waarin Kelly een 14-jarig meisje misbruikt. Bij een eerdere rechtszaak in 2008 wilde het slachtoffer niet getuigen en Kelly werd toen vrijgesproken, Ze is inmiddels 37 jaar oud en wilde nu wel een getuigenis afleggen. Ze bevestigde dat ze het meisje in de video was. Ze vertelde dat de verdachte haar honderden keren had misbruikt voordat ze 18 jaar was.

De jury had 11 uur nodig om tot een oordeel te komen. Daarvoor had aanklager Jeannice Appenteng de juryleden herinnerd aan de meisjes en vrouwen die Kelly van misbruik beschuldigen. "Als jullie in de stilte van de jurykamer zitten, bekijk dan het bewijs in het licht van wie hier centraal staan. Kelly's slachtoffers", zei de aanklager.

Appenteng stelde dat toen Kelly's faam als R&B-artiest een hoogtepunt bereikte midden jaren 90, zijn getrouwen zich steeds meer gingen focussen op Kelly's wensen. "En, dames en heren, wat R. Kelly wilde was seks hebben met jonge meisjes."

Kelly scoorde in de jaren 90 grote hits zoals I believe I can fly. Hij verkocht miljoenen albums, zelfs nadat de geruchten over misbruik begonnen te circuleren.

De rechter in New York zal later de strafmaat bepalen voor de nieuwe vergrijpen waarvoor Kelly nu is veroordeeld.