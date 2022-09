Mascotte wint rechtszaak van sc Heerenveen: 'Alleen verliezers in deze zaak'

Pasveer zelf - 'een Fries met een harde kop' - was gekrenkt en liet het er niet bij zitten. "Je voelt je als een crimineel aan de kant gezet. Er werden dingen die ik had geroepen uit zijn verband gerukt om mij te lozen."

Uiteindelijk beëindigde Heerenveen het dienstverband van Pasveer. Volgens de clubleiding was er een onwerkbare situatie ontstaan en had Pasveer mensen binnen de club bedreigd.

Dat stuitte Pasveer tegen de borst. Hij kwam erover in conflict. "Ik laat niet over me heen fietsen. Iedereen moet zich aan de regels houden."

De bron van de ruzie lag volgens hemzelf bij de handhaving van het coronabeleid van de Friese club. "Het ontstond met die hele coronasituatie", blikt Pasveer terug in Langs de Lijn En Omsteken. "Ik ben niet gevaccineerd en werd de toegang tot het stadion ontzegd, maar een van de directeuren liet zijn vriendjes die ook geen QR-code had wél gewoon binnen."

Sinds februari 2021 ligt de 52-jarige Pasveer in de clinch met Heerenveen. Hij is er al 26 jaar werkzaam: als vrijwilliger, als huisschilder en sinds 2000 dus ook als de mascotte Heero, een blonde en immer lachende Viking.

Een gang naar de rechter volgde. Die vond dat Pasveer gelijk had. Heerenveen heeft vier weken de tijd om te bedenken hoe ze hem weer een plek in de organisatie bieden, vertelt Pasveer. Anders volgt per gemiste werkdag een dwangsom.

Even voelde hij na de uitspraak euforie, maar uiteindelijk doet de situatie Pasveer vooral pijn. "Nu krijg je wat erkenning, maar er zijn eigenlijk alleen verliezers in deze zaak. Het had naar mijn mening met een paar koppen koffie opgelost kunnen worden."

Zoon kan doorbreken

Dat Pasveer zo baalt van de hele kwestie, komt ook door het feit dat zijn zoon dicht bij een doorbraak in het eerste elftal van Heerenveen is. "Mijn droom was om samen met hem het veld in het Abe Lenstra op te komen. En dan word je er zo uitgezet."

Of die wens van Pasveer ooit nog vervuld wordt, is ongewis. Heerenveen accepteerde de uitspraak van de rechter, maar liet nog in het midden of Pasveer weer als mascotte mag gaan fungeren.

Voor nu is hij vooral blij dat hij de rechtszaak heeft gewonnen. Ondanks alles keert Pasveer binnenkort terug bij Heerenveen, misschien zelfs als Heero. "Maar zin moet ik even maken."