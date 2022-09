Honderden mensen bij stille tocht voor doodgestoken Rainée (20) in Vlissingen

Bij de start van de optocht vormden de deelnemers een erehaag voor de familie. "Niemand praat, iedereen is stil. Het gaat door merg en been", beschreef een verslaggever van Omroep Zeeland, die bij de tocht aanwezig was.

Deelnemers aan de stoet droegen shirts met de woorden 'Silence. Because we don't have any words' en 'Justice for Rainée'. Ook droegen ze borden met daarop onder meer oproepen om zinloos geweld te stoppen.

Bij Pier 7, waar het slachtoffer graag kwam, werden door zijn ouders twee duiven losgelaten, als symbolische laatste groet aan hun zoon.

In het Bellamypark sprak de begrafenisondernemer namens de familie. Ook burgemeester Van den Tillaar van Vlissingen gaf daar een toespraak. Daarna volgde er een minuut stilte en tot slot werden er ballonnen opgelaten en vuurwerk afgestoken.

Vrijdag is er ook een herdenkingsdienst in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Vrienden, familie en kennissen mogen langskomen om afscheid te nemen. 's Middags zal de begrafenis plaatsvinden.

16-jarige aangehouden in verband met steekpartij

Rainée werd even na 22.30 uur in het Bellamypark neergestoken. Ondanks hulpverlening overleed hij ter plekke aan zijn verwondingen. Kort na het voorval werd een 16-jarige verdachte uit Middelburg aangehouden.

Op het moment van het incident was in het Bellamypark het Kickoff Festival gaande, meldt Omroep Zeeland. Dat evenement is de aftrap van het studiejaar voor studenten van de University College Roosevelt, de hogeschool en mbo-school Scalda. Of de steekpartij plaatsvond op het festivalterrein is onbekend.

Het Openbaar Ministerie liet eerder aan Omroep Zeeland weten dat de verdachte in het verleden is veroordeeld voor een overval op een cafetaria en een juwelier in Middelburg.

Bij die laatste overval in augustus 2020, stak de toen 15-jarige Middelburger de eigenaar twee keer in zijn zij. Het slachtoffer lag voor zijn verwondingen lange tijd in het ziekenhuis.