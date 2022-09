Napoli grijpt koppositie in Champions League-poule Ajax na enerverend duel

Het publiek op Ibrox stuwde Rangers in de eerste Champions League-minuten van de club voor eigen publiek sinds 2010 naar een paar kansen. Het enfant terrible Alfredo Morelos, door trainer Giovanni van Bronckhorst weer in genade aangenomen na een disciplinaire schorsing, had de gekte compleet kunnen maken door een goede voorzet van rechts in te koppen.

Het was een stormachtige start van de thuisploeg. Maar van al het gebrul en gezang vanaf de tribunes gingen Napoli-spelers als Stanislav Lobotka (sierlijke middenvelder) en Khvicha Kvaratskhelia (onvoorspelbare aanvaller) niet slechter voetballen.

Zodoende ontvouwde zich een spannende eerste helft, met kansjes over en weer. Piotr Zielinski kreeg de grootste mogelijkheid voor Napoli, maar zijn schot kwam tegen de paal. Rangers was in ieder geval niet zo machteloos als vorige week tegen Ajax, toen The Gers zich in Amsterdam blameerden met een 4-0 nederlaag.

Drie strafschoppen, één goal

In de tweede helft was Ibrox even stil, toen verdediger James Sands een penalty veroorzaakte én rood kreeg. Het bleek de inleiding van een uiterst merkwaardige reeks gebeurtenissen.

Zielinski ging achter de bal staan en miste, maar zag ploeggenoot Matteo Politano in de rebound scoren. Die goal werd een minuut later na VAR-beraad afgekeurd. Het is niet duidelijk of dat was omdat doelman Allan McGregor te vroeg voor zijn lijn was gekomen of omdat Politano te snel kwam inlopen. De strafschop moest hoe dan ook opnieuw genomen worden genomen en weer miste Zielinski.