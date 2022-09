Zelensky bezoekt net heroverde Izjoem: 'Onze vlag is weer gehesen'

De Oekraïense vlaggen wapperen weer boven de Oekraïense stad Izjoem, ten zuidoosten van Charkov. Met een verrassingsbezoek aan de bevrijde stad stond de Oekraïense president Zelensky vanmiddag stil bij de razendsnelle opmars van zijn strijdkrachten in het oosten van het land. Tussen de zwartgeblakerde gebouwen en de door raketinslagen vernielde straten zong hij het volkslied.

"Dit is een schokkend aanzicht", zei Zelensky tegen de journalisten die net als hij naar de stad waren gekomen om de schade op te nemen in het gebied, dat bijna zes maanden door Rusland bezet was. "Maar ik ben hierdoor niet geschokt. We hebben deze beelden ook al gezien in Boetsja, in de eerste bevrijde gebieden: dezelfde verwoeste gebouwen en vermoorde mensen.

"Onze blauw-gele vlag is weer gehesen in het bevrijde Izjoem en dat zal ook gebeuren in alle andere Oekraïense steden en dorpen. We bewegen maar één kant op: richting de overwinning", aldus Zelensky, omringd door uitgebrande pantservoertuigen met daarop de door de Russen geschreven letter Z.

Helse tijd

De Oekraïense president hield samen met de andere aanwezigen een minuut stilte voor de Oekraïense militairen die zijn gesneuveld bij de gevechten in het oosten van het land. Oekraïense militairen proberen nu de achtergelaten landmijnen te verwijderen en stellen bewijs veilig van mogelijke oorlogsmisdaden. Vooralsnog zijn in de regio zes lichamen gevonden met sporen van martelingen.

Inwoners van Izjoem zeiden tegenover internationale media dat ze een helse tijd hadden doorgemaakt en dat ze moe waren. Ook keken ze bezorgd naar de komende winter en de blijvende dreiging van Rusland. "Het is overleven. Er is geen licht, geen gas, geen water. We koken op kampvuren, dat is hoe we leven", zei een 43-jarige moeder tegen persbureau Reuters. "Het belangrijkste is dat de kinderen in leven zijn."

"We hebben dit zes maanden overleefd", vertelde een ander, een vrouw van 74. "We zaten in onze kelders en we hebben alles doorstaan wat ons is overkomen. We kunnen absoluut niet zeggen dat we ons nu veilig voelen."

Loegansk

Ondertussen rukt het Oekraïense leger verder op richting de provincie Loegansk. Ook vanaf Russische zijde wordt bevestigd dat de Oekraïners daar vooruitgang boeken. "Op sommige plekken komt het front wel heel dicht bij de grenzen van de Volksrepubliek Loegansk", zei een door Rusland gesteunde officier van de zelfverklaarde Volksrepubliek op de Russische staatstelevisie.