Schade aan spoor na brand, traject Breda-Roosendaal tot morgenavond gestremd

Vanwege de brand die vanmiddag woedde op een goederentrein bij Etten-Leur is er morgen tot 20.00 uur geen treinverkeer mogelijk tussen Breda en Roosendaal. Dat meldt ProRail. De trein was geladen met hybride auto's. Daarvan gingen er veertig in vlammen op.

De brand brak aan het begin van de middag uit, nadat een bovenleiding op de trein was beland. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Bij de brand kwam veel rook vrij, schrijft Omroep Brabant. Mensen in de buurt werden gewaarschuwd uit die rook te blijven.

Enkele uren na het voorval werd het sein brand meester gegeven.

Reparaties

Na de brand reden er vandaag al geen treinen meer tussen Breda en Roosendaal. ProRail schrijft in een persbericht dat de brand flinke schade heeft aangericht. Zo raakte ook het spoor door de brand beschadigd.

Onder meer de bovenleidingsportalen moeten worden hersteld en er moet over een lengte van een kilometer draad vervangen worden. Voordat de reparaties aan het spoor kunnen beginnen, moet eerst de trein zelf nog in delen van het spoor gehaald worden.