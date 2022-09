Kilometers in de rij voor een laatste groet aan koningin Elizabeth

Na een processie vanaf Buckingham Palace kwam de kist met koningin Elizabeth vanmiddag aan in Westminster Hall. Iedereen is hier welkom, tot de staatsbegrafenis aanstaande maandag, om afscheid te nemen van de koningin. Even na vijf uur vanmiddag startte dit zogenoemde "lying in state" en schuifelden de eerste bezoekers langs de eikenhouten en met lood beklede kist. Nog honderdduizenden zullen dat naar verwachting in de komende dagen doen.

Meer dan drie kilometer. Zo lang is vanavond de rij met met mensen die een laatste groet aan koningin Elizabeth willen brengen. Ze ligt sinds vanmiddag opgebaard in Westminster Hall in Londen. Hier begint de mensenmenigte, die verdergaat over de Lambeth Bridge en langs de oevers van de Theems.

In Londen stonden duizenden mensen in de rij om afscheid te nemen van koningin Elizabeth: "Het klinkt gek, maar ze voelt als familie". - NOS

Mensen van allerlei leeftijden en achtergronden zijn vanavond naar Westminster Hall gekomen. Er zijn ouders met kinderen, veteranen in uniform, maar ook leden van het Britse Hogerhuis. Sommige bezoekers hebben zwarte rouwkleding aangetrokken, andere zijn in spijkerbroek en op sneakers. Een bezoeker maakt een buiging wanneer hij de kist passeert, iemand anders blaast een laatste kus.

Zoveel tijd als je wil

Een van de aanwezigen in het oude parlementsgebouw is Chris Bond. Hij komt uit Truro, in het zuidwesten van Engeland, en wachtte uren om de kist van de koningin te zien. "Natuurlijk is het best moeilijk om de hele dag in de rij te staan, maar als je door die deuren Westminster Hall binnenloopt - dat prachtige, historische gebouw - is er een groots gevoel van stilte", zei hij. "Je mag zoveel tijd nemen als je wil, en dat is geweldig."

Veel bezoekers verzamelden zich al dinsdagavond in Londen om vandaag een glimp op te vangen van de kist met de koningin. In poncho's en tenten tegen de regen brachten zij op straat de nacht door. "We zouden het zo weer doen", zei een vrouw in een doorzichtige poncho in de vroege ochtend. "De koningin heeft 70 jaar op de troon gezeten en wij hebben maar een dag opgegeven. Dat doen we heel graag."

Ook Esther Ravenor, een Keniaanse die in het Verenigd Koninkrijk woont, heeft vanmiddag in Londen naar de processie gekeken. "Ik hou van de koningin, ik hou van de koninklijke familie, ik moest hier zijn", zei ze. Volgens Ravenor was Elizabeth een "rolmodel" die van iedereen hield. Vooral dat laatste was voor de Keniaanse, die dertig jaar geleden naar het Verenigd Koninkrijk migreerde, belangrijk. "Ik mocht hier komen, en ben hier vrij en veilig, dus ik eer haar echt. Ze was een groot deel van mijn leven."