AC Milan te sterk voor Dinamo Zagreb, dat vorige week nog van Chelsea won

Gelijkspel bij Sjachtar-Celtic

In groep F was er ook één duel om 18.45 uur: Celtic pakte zijn eerste punt van het Champions League-seizoen door met 1-1 gelijk te spelen bij Sjachtar Donetsk, dat vanwege de oorlog in Oekraïne was uitgeweken naar Polen.

Sjachtar heeft nu vier punten en kan vanavond voorbij worden gegaan door Real Madrid, dat zijn eerste wedstrijd won en het thuis opneemt tegen RB Leipzig.

Volg alle wedstrijden van 21.00 uur via ons liveblog.