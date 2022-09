Dijkdoorbraak Reeuwijk niet door rivierkreeft

De dijkdoorbraak die vorig jaar juli meerdere weilanden in Reeuwijk onder water zette, is niet veroorzaakt door rivierkreeften. Dat meldt het Hoogheemraadschap Rijnland na onderzoek dat heeft uitgewezen dat werkzaamheden in het verleden, droogte en de bijzondere opbouw van de bodem de boosdoeners zijn.

Op 26 juli zette een gat in de dijk enkele weilanden langs de Oud Reeuwijkseweg onder water. Daar liepen op dat moment nog koeien, maar die werden gered. Er was geen schade gemeld aan omliggende gebouwen of wegen, wel had de dijk schade opgelopen. Enkele tientallen meters van de dijk waren verzakt.

Na de dijkdoorbraak bestond onder omwonenden het vermoeden dat de schade aan de dijk was veroorzaakt door rivierkreeften. "Rivierkreeften knagen aan de dijk en die wordt steeds slechter", zei een veehouder toen. "De zwakste schakel breekt een keer." Het hoogheemraadschap noemde het destijds al onwaarschijnlijk maar zei het scenario mee te nemen in het onderzoek.

Werkzaamheden in de jaren 90

Daaruit blijkt dus dat de dijk diep in de ondergrond is afgeschoven als gevolg van verlies van stabiliteit. Dit kwam door werkzaamheden die in de jaren 90 waren uitgevoerd, waarbij toen alleen de bovenkant werd opgehoogd en het binnentalud niet.

Ook het langzaam verlies van gewicht, door het uitdrogen van het veen en de bijzondere opbouw van de bodem, zijn veroorzakers van die instabiliteit, meldt Omroep West.

De Amerikaanse rivierkreeft heeft dus geen rol gespeeld, aldus Bas Knapp van het hoogheemraadschap. "Er is geen buitensporige graverij van rivierkreeften geconstateerd en de afschuiving zit veel dieper dan waar de rivierkreeften graven. Daarmee kunnen we de rivierkreeft als oorzaak uitsluiten", stelt hij.

Rekenkundig model

Het onderzoek is gedaan door middel van boringen in de grond, een diep gegraven sleuf en grondmonsters die in het laboratorium zijn onderzocht. "Daardoor weten we hoe de bodem is opgebouwd en waar de afschuiving in de dijk is ontstaan", legt Knapp uit.

De oorzaak van de doorbraak wordt nog verder uitgewerkt in een rekenkundig model, om de bijdrage van de verschillende oorzaken verder te bepalen. Zo wordt volgens het hoogheemraadschap ook onderzocht of andere keringen een risico lopen.