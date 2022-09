Rechts blok wint parlementsverkiezingen Zweden, premier treedt af

De parlementsverkiezingen in Zweden van afgelopen zondag zijn gewonnen door de rechtse oppositiepartijen, onder leiding van de Zweden Democraten. De leider van die partij claimde vanavond de overwinning. Jimmie Akesson, leider van de radicaal-rechtse Zweden Democraten, zei dat zijn partij de veiligheid in Zweden weer gaat herstellen.

De voorlopige uitslag betekent een nederlaag voor het centrumlinkse blok van premier Andersson, die sinds november vorig jaar een minderheidsregering leidt. Vanavond maakte ze bekend af te treden als premier.

Haar sociaaldemocratische SAP blijft wel de grootste partij in de Rijksdag, gevolgd door de rechts-populistische Zweden Democraten. "Het is belangrijk dat Zweden zo snel mogelijk een nieuwe regering krijgt", zei Andersson in een persconferentie.

Dat het zo lang duurde voor er uitsluitsel was, kwam doordat het een nek-aan-nekrace was tussen het linkse en rechtse blok. Nagenoeg alle stemmen zijn nu geteld, de officiële uitslag wordt rond het weekend verwacht.

Blokkensysteem

Zweden hanteert een politiek 'blokkensysteem'. Partijen laten voor de verkiezingen weten bij welk blok ze willen horen. Daarmee is op voorhand duidelijk welke partijen in de coalitie komen als hun blok het grootste wordt.

In beide blokken zitten op dit moment vier partijen, waarbij de rechtse partijen dus aan het langste eind trekken. Die kant leek het aanvankelijk niet op te gaan: volgens de eerste exitpoll zou het linkse blok de verkiezingen winnen, zij het nipt. Later kantelde het beeld in het voordeel van het rechtse blok.

Bij de Zweden Democraten werd zondag al een feestje gevierd: