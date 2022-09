AZ mist drie aanvallers tegen Vaduz, 'een serieuze club om rekening mee te houden'

"We zijn in Nederland vrij sterk om ploegen meteen al weg te zetten omdat ze onbekend zijn. Maar FC Vaduz is een serieuze ploeg om rekening mee te houden." AZ-trainer Pascal Jansen is helder aan de vooravond van het Conference League-duel met de nummer voorlaatst uit de Zwitserse tweede divisie: van onderschatting mag geen sprake zijn. Bijzonder verhaal Het verhaal van Vaduz is bijzonder: het is de enige profclub uit Liechtenstein, dat geen eigen nationale competitie kent, en het kwalificeerde zich voor Europa door voor de 48ste keer het Liechtensteinse bekertoernooi te winnen. Dit seizoen wist de club zich voor het eerst voor de groepsfase te plaatsen. "En als je dat bereikt, ben je een serieuze partij om rekening mee te houden, ondanks het beeld dat wordt geschetst", aldus Jansen. "Het is een deelnemer aan een Europese competitie en die moet je respecteren."

Europa League en Conference League bij de NOS De Europa League-wedstrijd Feyenoord-Sturm Graz en Conference League-wedstrijd AZ-FC Vaduz zijn vanaf 18.45 uur bij de NOS te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Samenvattingen zijn vanaf 23.50 uur te zien in het late Journaal op NPO 1. PSV zou in de Europa League op bezoek gaan bij Arsenal, maar dat duel is verplaatst vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

Vaduz maakte op weg naar de groepsfase van de Conference League dan ook enkele aansprekende slachtoffers, waaronder Konyaspor - de huidige koploper in de Turkse competitie - en Rapid Wien. "Het is een onbekende ploeg voor velen, voor ons inmiddels niet meer. We weten wat we kunnen verwachten en wat ons te doen staat. Het zal moeten blijken of dat op het veld ook zichtbaar wordt", zei de AZ-trainer. Ook Evjen 'enige tijd' aan de kant AZ moet het donderdag stellen zonder drie geblesseerde aanvallers: Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis zaten al in de ziekenboeg en daar is deze week Hakon Evjen bijgekomen. De Noor viel zondag tegen FC Twente na een half uur uit met een enkelblessure en ligt er volgens Jansen "enige tijd" uit.

Hakon Evjen krijgt een knuffel van Pascal Jansen nadat hij geblesseerd het veld heeft verlaten tegen FC Twente - ANP