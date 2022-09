WK-test geslaagd: Van der Poel rijdt als knecht, maar wint zelf op citadel van Namen

In de Grand Prix van Wallonië trof hij met Girmay een van de mannen tegen wie hij het in Wollongong zal moeten opnemen. De Eritreeër richtte zich in de stromende regen op het wiel van Van der Poel, maar die hield dit keer zijn kruit lang droog.

"Eigenlijk voelde ik me niet super in de regen. Ik wilde de sprint aantrekken voor Jasper, maar die voelde zich volgens mij niet honderd procent vandaag. Vlak voor de bocht heb ik het gaatje gedicht en zag ik dat er niemand meer in het wiel zat. Gelukkig kon ik doorsprinten tot aan de finish."

Van der Poel moest diep gaan voor de zege, zo bleek na de finish. "Ik ken de veldrit van Namen heel goed, maar op de weg reed ik hier nog nooit", zei de Nederlander, vijf keer de beste in de vermaarde citadelcross van Namen, nadat hij op adem was gekomen.

Over zijn kansen bij de WK hield Van der Poel zich op de vlakte. "Dat wordt sowieso een zware wedstrijd, vanwege de lengte, de temperaturen en al die klimmetjes. Meestal wint de sterkste."

Van der Poel is de opvolger van Danny Nelissen, in 1992 de laatste winnaar van de Grote Prijs van Wallonië. Een jaar later was Patrick Evenepoel de beste, inderdaad de vader van Vuelta-winnaar Remco.

Mogelijk rijdt Van der Poel zaterdag nog de Primus Classic in de Vlaamse Ardennen om daarna pas af te reizen naar Australië. Woensdagnacht komt Van der Poel in actie op de gemengde estafette. De wegwedstrijd is op zondag 23 september, in Nederland te zien in de nacht van zaterdag op zondag.