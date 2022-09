WHO ziet coronapandemie op zijn eind lopen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat het einde van de coronapandemie in zicht is. Landen moeten zich dan wel blijven inzetten om het virus zo veel mogelijk te bestrijden.

"De wereld is nog nooit in een betere positie geweest om een einde te maken aan de pandemie", zei WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus in een digitale persconferentie. Nog niet eerder sinds de uitbraak in maart 2020 was hij zo optimistisch over de strijd tegen het virus.

Sinds de uitbraak zijn wereldwijd zo'n 6,5 miljoen mensen aan corona bezweken en 609 miljoen besmet geraakt, blijkt uit cijfers van Our World in Data.

Risicogroepen vaccineren

Volgens de WHO waren er vorige week de minste coronadoden sinds de uitbraak van het virus in maart 2020. Toch moeten landen hun coronabeleid aanscherpen en zich goed voorbereiden op eventuele nieuwe virussen, zegt Tedros.

Een epidemioloog van de WHO verwacht dat nieuwe coronavarianten voor een oplevingen van het virus zorgen. Tedros adviseert daarom om te blijven testen en om iedereen in de risicogroepen te vaccineren. Ook moet er genoeg medische apparatuur en personeel in ziekenhuizen aanwezig zijn om mensen met corona te behandelen.

Nederland is deze week begonnen met het versturen van uitnodigingen voor herhaalprikken. Volgende week worden de eerste injecties gezet. Zorgmedewerkers en mensen met een hoog risico om ernstig ziek te worden krijgen daarbij voorrang.

Eerder maakte NOS op 3 deze video over de Nederlandse eindstrategie van de coronapandemie: