Ouders van meisje dat overleed op zeilschip, stellen rederij aansprakelijk

De ouders van het 12-jarige meisje dat eind augustus op een zeilschip op de Waddenzee overleed, stellen de rederij aansprakelijk. Dat meldt hun advocaat Herman Zandijk. "De ouders zijn niet alleen verdrietig, maar ook boos dat dit ongeval op een charterschip van de bruine vloot heeft kunnen gebeuren."

De Haagse scholiere Tara kwam om het leven toen de giek van het zeilschip afbrak. Onlangs concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat de giek brak als gevolg van houtrot. In 2016 overleden drie Duitse toeristen op eenzelfde soort schip in de buurt van Harlingen door een afbrekende mast. En in 2019 overkwam een medewerker op een werf in Zaandam hetzelfde. In alle gevallen was houtrot de oorzaak. Met het overlijden van Tara is dan ook een 'point of no return' bereikt, vinden de ouders.

Ook naar het ongeluk in 2016 deed de OVV onderzoek, met als conclusie dat het toezicht op de bruine vloot beter moest. De aanbevelingen uit dit rapport zijn volgens advocaat Zandijk niet uitgevoerd. Hij stelt dat er sprake is van verzuim door de ministers Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Jetten (Milieu en Klimaat), de keuringsinstanties en de branche van beroepschartervaart. Zandijk vraagt de Tweede Kamer om de betrokken ministers ter verantwoording te roepen.

Tara was eind augustus op zeilkamp met de tweede klas van het Dalton Den Haag. Vlak voordat de giek afbrak, rond het middaguur op 31 augustus, waren nog twee andere opvarenden op het dek. Zij wisten zich net op tijd in veiligheid te brengen.