Slot: 'Wij moeten Europees stapje extra doen, maar supporters in de Kuip ook'

"Het is alleen de grote kunst niet zo'n reality check nodig te hebben om de wedstrijd erop weer harder te gaan werken, meer risico te durven nemen, agressiever te spelen en ook meer meters af te leggen dan in Rome."

Hoewel de trainer er niet meteen al te zwaar aan wenst te tillen ("je kunt in een wedstrijd weleens de mindere zijn van de twee") sprak hij op een persconferentie wel van een reality check. Dat zijn ploeg ervan had geleerd, was volgens Slot zondag al te zien geweest tegen Sparta Rotterdam: een soevereine 3-0 thuiszege .

Feyenoord hoopt zich morgenavond tegen Sturm Graz te herstellen van de valse start die het een week geleden in de Europa League maakte . "Ja, een valse start was het zeker", typeert ook Arne Slot de kansloze nederlaag bij Lazio Roma, al doet de 4-2 uitslag anders vermoeden.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Sturm Graz, dat de strijd in groep F begon met 1-0 winst op FC Midtjylland, confronteerde Slot zijn spelers nogmaals met beelden van een week geleden. "De grootste kracht van Lazio vond ik dat ze in balbezit, maar vooral ook zonder bal, een enorme discipline hebben laten zien. Ze lieten niks liggen."

"En dat zie ik ook terug bij Sturm Graz, dat bovendien een heel agressieve manier van druk zetten heeft. Ze zullen proberen ons heel hoog op het veld onder druk te zetten. Met twee diep spelende spitsen, net zoals Go Ahead Eagles dat deed. Dus daar zullen we beter mee om moeten gaan dan in de beginfase tegen Go Ahead", verwijst hij naar de 2-0 achterstand na een kwartier in Deventer, waar uiteindelijk wel met 4-3 gewonnen werd.

Deel Kuip leeg

Slot kan donderdag in de Kuip niet beschikken over Sebastian Szymanski en Lutsharel Geertruida en zal vanwege een door de UEFA opgelegde straf ook een deel van het publiek moeten missen. Met name de vakken waar doorgaans de fanatiekste aanhang zit, moeten leeg blijven als sanctie voor ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille vorig seizoen.

Veel zorgen over de steun vanaf de tribunes maakt hij zich echter niet. "Ik ben ervan overtuigd dat 35.000 supporters in staat zijn net zo veel lawaai te maken als 50.000 dat kunnen doen. Wij zullen een stapje extra moeten doen, maar onze supporters ook."