Meer tijd nodig om te bepalen of stoffelijke resten van Sumanta Bansi zijn

Het Openbaar Ministerie zegt dat er meer tijd nodig is om te bepalen of de stoffelijke resten die zijn gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn van de verdwenen studente Sumanta Bansi zijn. De politie en het OM hebben een sterk vermoeden dat het om deze vrouw gaat. De verwachting is dat het onderzoek nog een paar dagen duurt.

De man die in juli is veroordeeld voor het doden van de 22-jarige vrouw en het wegmaken van haar lichaam, leidde de recherche gisteren naar de locatie waar hij haar resten achterliet, meldde De Telegraaf gisteren. De Surinaams-Hindoestaanse studente biomedische wetenschappen raakte in 2018 vermist.

Het Nederlands Forensisch Instituut doet nu onderzoek naar de stoffelijke resten. Ook vindt deze week onderzoek plaats rondom de vindplaats. "In een sloot grenzend aan de plek waar de stoffelijke resten zijn gevonden, worden duikers ingezet", schrijft het OM in een verklaring. Het onderzoek wordt met voorrang behandeld. Als het is afgerond, wordt de verdachte opnieuw verhoord.

Chemisch middel

Bansi trok in 2017 in bij de familie B.. Ze kreeg een verhouding met de 42-jarige getrouwde zoon Manodj B.. Een jaar later verdween Bansi, terwijl ze negen weken zwanger was. B. zou haar gedood hebben omdat ze de zwangerschap niet wilde laten afbreken. Bansi was al een keer eerder zwanger geweest van B., maar die zwangerschap werd onder zijn druk beëindigd.

Justitie vermoedt dat B. het lichaam van de vrouw heeft opgelost in een chemische oplossing, maar dat haar botten mogelijk intact bleven. Er is meerdere keren vruchteloos naar haar stoffelijke resten gezocht.

B. werd in 2020 aangehouden, hij zit een celstraf van 15 jaar cel uit. B. ontkende tijdens het proces iedere betrokkenheid, maar onder meer afgeluisterde gesprekken bewezen volgens de rechtbank dat hij schuldig was.