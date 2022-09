Kuipers schrikt van verborgen betalingen aan cardiologen, wil in gesprek

Minister Kuipers (Volksgezondheid) is naar eigen zeggen geschrokken van de verborgen betalingen aan cardiologen, waarover de NOS eerder vandaag berichtte. "Gezien deze meldingen ga ik met de Vereniging voor Cardiologie en de Inspectie Gezondheidszorg in gesprek." Ook fracties in de Tweede Kamer willen dat er maatregelen volgen.

Volgens Kuipers moet de naleving van de regels goed zijn. "Dat er betalingen van een bedrijf richting specialisten en ziekenhuizen gaan, is toegestaan. Maar er moet wel transparantie over zijn en goede afspraken tussen specialisten en ziekenhuizen."

De onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur achterhaalde dat tientallen cardiologen miljoenen euro's ontvangen van de medische industrie, zonder dat ziekenhuizen hiervan op de hoogte zijn. Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn ze verplicht om toestemming te vragen aan hun ziekenhuisbestuur, maar dat laten cardiologen vaak na.

Onderzoek door inspectie

Volgens de cardiologen is het geld van de medische bedrijven vooral naar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gegaan. Ze benadrukken dat van beïnvloeding of omkoping geen sprake is. De ziekenhuisbesturen doen nog onderzoek naar hoe het geld precies is besteed. Meerdere politieke partijen willen dat ook de Inspectie daar onderzoek naar doet.

"Het CDA is verbijsterd", zegt Tweede Kamerlid Joba van den Berg. "We willen dat de minister tot op de bodem uitzoekt hoe het kan dat deze constructies bestaan, welke wetten en regels hierdoor worden overtreden, hoe de betreffende artsen kunnen worden aangepakt en of het geld teruggevorderd kan worden."

"Er is geen twijfel over mogelijk: dit is fraude", zegt fractievoorzitter Attje Kuiken van de PvdA. "Het is erg kwalijk dat er artsen zijn die met een schimmige truc publiek geld achteroverdrukken. De IGJ en het FIOD moeten hier bovenop zitten en de betreffende medici moeten berispt worden."