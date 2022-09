Tienduizenden mbo'ers nog zonder boeken: 'bang voor een leerachterstand'

Mbo's uit het hele land vertellen NOS Stories dat ze last hebben van problemen met de levering. "Bij een van onze economieopleidingen zit zeventig procent nog zonder een deel van hun boeken. Bij sommige andere opleidingen hebben studenten weer wel alle boeken", zegt Thijs Metsemakers van Gilde Onderwijs. Docenten slaan lesstof maar even over, maken eigen readers en ontwikkelen eigen lesstof. "Het is lastig voor het onderwijs om het studiejaar zo te beginnen", aldus Metsemakers.

Volgens Studers.nl zelf hebben zij een kwart van de bestelde orders nog niet kunnen leveren, waardoor tien tot vijftien procent van alle mbo'ers die studieboeken besteld hebben nog zonder boeken zit. "In mijn klas hebben maar vijf van de 25 studenten fysieke boeken, ook mist een deel de codes voor de digitale boeken", zegt Mirthe.

"Docenten printen voor de les wel dingen uit, maar ik kan thuis niet echt terugzoeken wat we nou precies behandeld hebben", zegt Jorian (16), die een opleiding volgt voor junior accountmanager op het Hoornbeek College. Hij bestelde ruim een maand geleden voor bijna 500 euro aan boeken, maar heeft nog niks binnen. "Ik kan dus eigenlijk thuis niet leren en ben wel bang dat dit invloed heeft op mijn toetsweek."

Achterstand moeilijk in te halen

Via Studers.nl bestellen mbo-studenten in één keer een heel boekenpakket, dat bestaat uit fysieke boeken en licenties voor digitale omgevingen. Veel ROC's werken samen met de website en raden studenten aan om daar te bestellen. "Studenten betalen nu vaak al honderden euro's voor het boekenpakket dat ze zelf moeten aanschaffen. Het is duur en nu krijgen ze het ook nog niet, dat is extra zuur", zegt Jelmer Becker, voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. "Het curriculum is afgestemd op het lesgeven op basis van boeken en mbo'ers beginnen het jaar nu met een leerachterstand."

Amanda Woestenburg van Studers.nl baalt zelf ook van de leverproblemen. "Begin dit jaar zijn we de logistiek gaan uitbesteden aan een derde partij. In ons systeem komen de orders binnen en vervolgens worden ze bij hen in het magazijn klaargelegd. Maar die systemen bleken niet lekker met elkaar samen te werken, ook al hadden we ze getest. Daardoor is er een enorme achterstand ontstaan." De technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de bestellingen hebben zich zo opgestapeld dat de achterstand niet zomaar is ingehaald.

Het regent klachten

Op de reviewwebsite Trustpilot regent het klachten over de bestelsite: mensen die vaak honderden euro's voor de boeken hebben betaald klagen vooral over de gebrekkige communicatie. Een van hen is Harry Frankhuizen, de vader van Mirthe: "We wachten al meer dan twee weken op een licentiecode die gewoon via de mail moet worden opgestuurd. Ik heb Studers.nl meerdere keren gemaild, maar krijg geen reactie. En als ik de servicelijn bel, sta je heel lang in de wacht. Ik snap dat ze technische problemen hebben, maar laat ons in ieder geval wat weten."

Woestenburg erkent de problemen met de klantenservice. "Om heel eerlijk te zijn, wij weten ook niet wanneer de bestellingen worden geleverd. Dus daarom kunnen we klanten niks vertellen. Wel proberen we via de scholen informatie bij de mbo-studenten te krijgen." Volgens Woestenburg kunnen studenten deze week in ieder geval alvast de licenties voor de digitale boeken verwachten. Ook worden sinds deze week weer veel fysieke boeken verstuurd.