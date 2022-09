A27 bij Maartensdijk enige tijd dicht vanwege vondst explosief materiaal

De snelweg A27 is tussen Utrecht en Hilversum is enige tijd in beide richtingen dicht geweest vanwege de vondst van explosief materiaal. Inmiddels is het materiaal opgeruimd en is de weg weer open.

De vondst werd ter hoogte van Maartensdijk door een voorbijganger gedaan, meldt RTV Utrecht. Om wat voor materiaal het precies gaat, kon de politie niet zeggen. Vanwege mogelijk explosiegevaar werd de naastgelegen A27 afgesloten.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het materiaal veiliggesteld voor verder onderzoek. De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden.